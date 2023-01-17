Захарова Екатерина Осиповна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Захаров Иван Захарович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Захарович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Захаров Иван Захарович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно