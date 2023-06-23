Наталия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталия Яковлевна

Наталия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
02.01.1932

Дочь: Ефремова Анна Петровна

Отец ребёнка: Ефремов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
18.12.1937

Сын: Ефремов Борис Петрович

Отец ребёнка: Ефремов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
08.10.1940

Сын: Ефремов Александр Петрович

Отец ребёнка: Ефремов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
01.05.1942

Дочь: Ефремова Капитолина Петровна

Отец ребёнка: Ефремов Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.