Наталия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1932
Дочь: Ефремова Анна Петровна
Отец ребёнка: Ефремов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
18.12.1937
Отец ребёнка: Ефремов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
08.10.1940
Сын: Ефремов Александр Петрович
Отец ребёнка: Ефремов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
01.05.1942
Дочь: Ефремова Капитолина Петровна
Отец ребёнка: Ефремов Петр Николаевич
Смерть
Неизвестно