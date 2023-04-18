Зиновьев Олег Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1976
Бракосочетание
24.08.2005
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.2005
Дочь: Зиновьева Тамара Олеговна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.02.2009
Дочь: Зиновьева Аврора Олеговна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.12.2014
Дочь: Зиновьева Есения Олеговна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург