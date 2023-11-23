Прасковья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Яков

Мать: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Егор Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1769

Сын: Захар Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1771

Сын: Матвей Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1777

Сын: Федор Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1779

Сын: Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ефросинья Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Смерть
Неизвестно

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