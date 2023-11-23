Прасковья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Яков
Мать: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Егор Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1769
Сын: Захар Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1771
Сын: Матвей Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Федор Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ефросинья Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Смерть
Неизвестно