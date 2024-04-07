Кривошеина (Загородникова) Агафья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смерти10.11.1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1770
Поручители на свадьбе: Козьма Капнин, Григорий Санчеков
Рождение ребёнка
28.10.1771
Дочь: Кувардина (Кривошеина) Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Кривошеин Андрей Данилович
Смерть
10.11.1814