Кривошеина (Загородникова) Агафья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеина (Загородникова) Агафья Никифоровна

Кривошеина (Загородникова) Агафья Никифоровна

Место рождения

Верхнее Чуево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

10.11.1814

Пол

Женский

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнее Чуево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
10.01.1770

Муж: Кривошеин Андрей Данилович

Верхнее Чуево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область
Поручители на свадьбе: Козьма Капнин, Григорий Санчеков
Рождение ребёнка
28.10.1771

Дочь: Кувардина (Кривошеина) Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Кривошеин Андрей Данилович

Смерть
10.11.1814

Мы используем куки для улучшения работы сайта.