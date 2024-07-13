Мыльченкова Дарья Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мыльченкова Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1884 ст.

Дочь: Чеховская (Мыльченкова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Мыльченков Петр Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
восприемники: удельные крестьяне Андрей Дмитриев Кравцов, Ольга Михайлова дочь Рожкова
Смерть
Неизвестно

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