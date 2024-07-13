Мыльченкова Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1884 ст.
Дочь: Чеховская (Мыльченкова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Мыльченков Петр Васильевич
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
восприемники: удельные крестьяне Андрей Дмитриев Кравцов, Ольга Михайлова дочь Рожкова
Смерть
Неизвестно