Козуля Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козуля Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1975

Сын: Козуля Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Козуля Александра Васильевна

Рождение ребёнка
21.05.1979

Дочь: Куликова Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Козуля Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козуля Александра Васильевна

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