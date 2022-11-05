Козуля Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1975
Сын: Козуля Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Козуля Александра Васильевна
Рождение ребёнка
21.05.1979
Дочь: Куликова Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Козуля Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно