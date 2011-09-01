Степанова (Степанова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Степанова) Наталья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1919

Дата смерти

01.09.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дивов Игорь Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
актриса театра кукол и эстрады, заслуженная артистка РСФСР
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.09.2011
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
03.09.2011
Ваганьково, Москва, Russia (Россия)
участок 40. Похоронена вместе с мужем
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