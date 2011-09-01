Степанова (Степанова) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1919
Дата смерти01.09.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
актриса театра кукол и эстрады, заслуженная артистка РСФСР
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.09.2011
Похороны
03.09.2011
Ваганьково, Москва, Russia (Россия)
участок 40. Похоронена вместе с мужем