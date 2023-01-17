Есипов Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.06.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
1932
Окончил Московский авиационный техникум
Военная служба
С 1935 по 1936
окончил 23 школу младших авиаспециалистов при 23 тяжелой бомбардировочной авиабригаде.
Работа или профессия
С 1936 по 1961
В конце жизни работал на заводе ЗОМЗ (355 завод) начальником ОТК
Рождение ребёнка
1940
Сын: Есипов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Есипова Софья Александровна
Награда
1945
Награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне"
Награда
1948
Награжден медалью "В память 800-летия Москвы"
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.1961