Есипов Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есипов Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.06.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
1932
Окончил Московский авиационный техникум
Военная служба
С 1935 по 1936
окончил 23 школу младших авиаспециалистов при 23 тяжелой бомбардировочной авиабригаде.
Работа или профессия
С 1936 по 1961
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
В конце жизни работал на заводе ЗОМЗ (355 завод) начальником ОТК
Рождение ребёнка
1940

Сын: Есипов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Есипова Софья Александровна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Награда
1945
Награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне"
Награда
1948
Награжден медалью "В память 800-летия Москвы"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есипова Софья Александровна

Смерть
21.06.1961
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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