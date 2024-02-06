Захарова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Иванова Захарова Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Захаров Михаил

Рождение ребёнка
27.09.1926

Сын: Захаров Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Редько Матрёна Михайловна

Отец ребёнка: Захаров Михаил

Смерть
1941
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