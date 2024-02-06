Захарова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Иванова Захарова Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Захаров Михаил
Рождение ребёнка
27.09.1926
Сын: Захаров Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Захаров Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Редько Матрёна Михайловна
Отец ребёнка: Захаров Михаил
Смерть
1941