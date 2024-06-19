Домна Васильева
Место рожденияЧухманина
Дата рождения1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Чухманина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Андреев
Рождение ребёнка
14.10.1815
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Андрей Андреев
Рождение ребёнка
06.07.1818
Сын: Стефан Андреев
Отец ребёнка: Андрей Андреев
Рождение ребёнка
30.09.1819
Сын: Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Андреев
Гордеева