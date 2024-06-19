Домна Васильева 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Домна Васильева

Место рождения

Чухманина

Дата рождения

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Чухманина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Андреев

Рождение ребёнка
14.10.1815

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Андрей Андреев

Рождение ребёнка
06.07.1818

Сын: Стефан Андреев

Отец ребёнка: Андрей Андреев

Рождение ребёнка
30.09.1819

Сын: Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Андреев

Гордеева

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