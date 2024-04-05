Rosińska (Zyśk) Józefa
Место рожденияUdrzynek/Poręba akt 114/1844
Дата рождения06.11.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1844
Отец: Zyśk Walenty
Мать: Zyśk (Bubrowiecka) Ewa
Poręba Kocęby akt nr 114
Бракосочетание
21.08.1864
Муж: Rosiński Wojciech
Poręba-Kocęby (akt 40)
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Zyśk (Rosińska) Anna
Отец ребёнка: Rosiński Wojciech
Рождение ребёнка
14.08.1875
Сын: Rosiński Stanisław
Отец ребёнка: Rosiński Wojciech
Рождение ребёнка
1877
Сын: Rosiński Daniel
Отец ребёнка: Rosiński Wojciech
Смерть
Неизвестно