Rosińska (Zyśk) Józefa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rosińska (Zyśk) Józefa

Место рождения

Udrzynek/Poręba akt 114/1844

Дата рождения

06.11.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

1814 г.р.

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1844

Отец: Zyśk Walenty

Мать: Zyśk (Bubrowiecka) Ewa

Poręba Kocęby akt nr 114
Бракосочетание
21.08.1864

Муж: Rosiński Wojciech

Poręba-Kocęby (akt 40)
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Zyśk (Rosińska) Anna

Отец ребёнка: Rosiński Wojciech

Рождение ребёнка
14.08.1875

Сын: Rosiński Stanisław

Отец ребёнка: Rosiński Wojciech

Рождение ребёнка
1877

Сын: Rosiński Daniel

Отец ребёнка: Rosiński Wojciech

Смерть
Неизвестно

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