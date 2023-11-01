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Прасковья Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Клесов однодв. д.Звягинцево Герасим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Самойла Кириллович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Пыжева) Пелагея Самойловна

Отец ребёнка: Пыжев Самойла Кириллович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Пыжева) Феврония Самойловна

Отец ребёнка: Пыжев Самойла Кириллович

Смерть
1789

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