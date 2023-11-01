Прасковья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1789
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Клесов однодв. д.Звягинцево Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Пыжева) Пелагея Самойловна
Отец ребёнка: Пыжев Самойла Кириллович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Пыжева) Феврония Самойловна
Отец ребёнка: Пыжев Самойла Кириллович
Смерть
1789