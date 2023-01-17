Маслов Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Маслова Марфа
Рождение ребёнка
09.?.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Шахтерский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности