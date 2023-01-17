Маслов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Иван

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Маслова Марфа

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.?.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шахтерский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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