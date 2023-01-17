Чайка Митрофан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1923
Дочь: Сидорова Надежда Митрофановна
Мать ребёнка: Чайка Харитина Ивановна
Толокунь, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чайка Харитина Ивановна
Смерть
Около 1930
Челны, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край