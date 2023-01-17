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Чайка Митрофан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1923

Дочь: Сидорова Надежда Митрофановна

Мать ребёнка: Чайка Харитина Ивановна

Толокунь, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайка Харитина Ивановна

Смерть
Около 1930
Челны, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
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