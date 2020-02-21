Пономарев Виктор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Виктор Семенович

Пономарев Виктор Семенович

avatar

Место рождения

Никольское, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

24.10.1936

Дата смерти

21.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1936

Отец: Пономарев Семен Петрович

Мать: Пономарева Вера Федоровна

Никольское, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
14.01.1961 ст.

Жена: Шимутовская Юзефа Адольфовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Коминтерновский ЗАГС г. Воронежа
Рождение ребёнка
20.10.1961

Дочь: Пономарева Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Шимутовская Юзефа Адольфовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.05.1972

Дочь: Пономарева Лила Викторовна

Мать ребёнка: Шимутовская Юзефа Адольфовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
21.02.2020
г. Воронеж
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close