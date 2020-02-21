Пономарев Виктор Семенович
Место рождения
Дата рождения24.10.1936
Дата смерти21.02.2020
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1936
Бракосочетание
14.01.1961 ст.
Коминтерновский ЗАГС г. Воронежа
Рождение ребёнка
20.10.1961
Дочь: Пономарева Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Шимутовская Юзефа Адольфовна
Рождение ребёнка
04.05.1972
Дочь: Пономарева Лила Викторовна
Мать ребёнка: Шимутовская Юзефа Адольфовна
Смерть
21.02.2020
г. Воронеж