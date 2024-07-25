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Павлв Кузьма Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Иван Моисеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1842

Сын: Павлов Павел Никитич\\Антонович

Мать ребёнка: Соломонида Корниловна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Кузмин Лаврентий Кузьмич

Мать ребёнка: Соломонида Корниловна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Палагея Кузьминична

Мать ребёнка: Соломонида Корниловна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Соломонида Корниловна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно

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