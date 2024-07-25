Павлв Кузьма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Иван Моисеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1842
Сын: Павлов Павел Никитич\\Антонович
Мать ребёнка: Соломонида Корниловна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Соломонида Корниловна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Палагея Кузьминична
Мать ребёнка: Соломонида Корниловна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Павел Кузьмич
Мать ребёнка: Соломонида Корниловна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Федор Кузьмич
Мать ребёнка: Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно