(Борисичева) Валентина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Борисичева Елизавета Анатольевна
Отец ребёнка: Борисичев Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисичева Мария Анатольевна
Отец ребёнка: Борисичев Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисичева Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Борисичев Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисичева Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Борисичев Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисичев Иван Анатольевич
Отец ребёнка: Борисичев Анатолий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно