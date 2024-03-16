(Борисичева) Валентина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борисичева) Валентина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Борисичева Елизавета Анатольевна

Отец ребёнка: Борисичев Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисичева Мария Анатольевна

Отец ребёнка: Борисичев Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисичева Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Борисичев Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисичева Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Борисичев Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисичев Иван Анатольевич

Отец ребёнка: Борисичев Анатолий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисичев Анатолий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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