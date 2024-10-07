Мясников Иван Петров
Место рождения
Дата рождения01.04.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1850
Бракосочетание
Около 1881
Рождение ребёнка
13.11.1882
Рождение ребёнка
13.01.1884 ст.
Дочь: Смирнова (Мясникова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Мясникова (Хлопкова) Анастасия Петровна
Троицкий собор. Крестные бузулукский мещанин Андрей Павлов Мясников и мещанина Николая Мясникова дочь девица Марья
Рождение ребёнка
1887
Рождение ребёнка
01.02.1888
Смерть
Неизвестно