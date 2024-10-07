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Мясников Иван Петров

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

01.04.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

Жена

Дети

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1884 г.р.
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Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1850

Отец: Мясников Петр Петрович

Мать: Мясникова (Быстрова) Матрона Илларионовна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Около 1881

Жена: Мясникова (Хлопкова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
13.11.1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мясникова (Хлопкова) Анастасия Петровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.01.1884 ст.

Дочь: Смирнова (Мясникова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Мясникова (Хлопкова) Анастасия Петровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Троицкий собор. Крестные бузулукский мещанин Андрей Павлов Мясников и мещанина Николая Мясникова дочь девица Марья
Рождение ребёнка
1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мясникова (Хлопкова) Анастасия Петровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1888

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мясникова (Хлопкова) Анастасия Петровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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