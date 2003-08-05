Мотасов Петр Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1923
Дата смерти05.08.2003
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1923
Рождение ребёнка
07.01.1951
Дочь: Забудько Анна Петровна
Мать ребёнка: Мотасова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
18.04.1955
Дочь: Калмыкова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Мотасова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1958
Дочь: Федерко Ольга Петровна
Мать ребёнка: Мотасова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
12.12.1962
Мать ребёнка: Мотасова Зинаида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.2003