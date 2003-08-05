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Мотасов Петр Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1923

Дата смерти

05.08.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1923

Отец: Мотасов Роман Георгиевич[1]

Мать: Мотасова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
07.01.1951

Дочь: Забудько Анна Петровна

Мать ребёнка: Мотасова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1955

Дочь: Калмыкова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Мотасова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1958

Дочь: Федерко Ольга Петровна

Мать ребёнка: Мотасова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
12.12.1962

Сын: Мотасов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Мотасова Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотасова Зинаида Ивановна

Смерть
05.08.2003
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