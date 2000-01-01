Regier (Hamm) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Regier (Hamm) Anna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1797

Дата смерти

14.04.1864

Пол

Женский

Отец

1764 г.р.

Мать

1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1797

Отец: Hamm Исаак

Мать: Мария

Смерть
14.04.1864
Stargard
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