Залога Федор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залога Федор Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1969

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1969

Отец: Залога Владимир Федорович

Мать: Залога Валентина Федоровна

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