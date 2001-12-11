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Залога Федор Владимирович
Залога Федор Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.10.1969
Пол
Мужской
Отец
Залога Владимир Федорович
1938 г.р.
Мать
Залога Валентина Федоровна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1969
Отец:
Залога Владимир Федорович
Мать:
Залога Валентина Федоровна
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