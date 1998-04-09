Супрунов Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супрунов Андрей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1969

Отец: Супрунов Василий Степанович

Мать: Супрунова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
25.06.1993

Дочь: Супрунова Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Супрунова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
09.04.1998

Сын: Супрунов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Супрунова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
09.02.2009

Сын: Супрунов Егор

Мать ребёнка: Супрунова Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супрунова Галина Николаевна

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