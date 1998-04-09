Супрунов Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1969
Рождение ребёнка
25.06.1993
Дочь: Супрунова Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Супрунова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
09.04.1998
Мать ребёнка: Супрунова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
09.02.2009
Сын: Супрунов Егор
Мать ребёнка: Супрунова Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно