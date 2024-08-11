Андропов Стефан Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андропов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 06.01.1873 и 07.01.1873
Мать ребёнка: Андропова Мавра Ермолаева
Рождение ребёнка
Между 19.01.1875 и 21.01.1875
Дочь: (Андропова) Ирина Стефанова
Мать ребёнка: Андропова Мавра Ермолаева
Смерть
Неизвестно