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Андропов Стефан Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андропов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андропова Мавра Ермолаева

Рождение ребёнка
Между 06.01.1873 и 07.01.1873

Сын: Андропов Иван Стефанов

Мать ребёнка: Андропова Мавра Ермолаева

Рождение ребёнка
Между 19.01.1875 и 21.01.1875

Дочь: (Андропова) Ирина Стефанова

Мать ребёнка: Андропова Мавра Ермолаева

Смерть
Неизвестно

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