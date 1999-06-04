Гимадеева (Назирова) Камиля Хабировна
Место рождения
Дата рождения28.01.1914
Дата смерти04.06.1999
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1914
Отец: Назиров Хабир
Мать: Назирова Шамсниса
Рождение ребёнка
26.02.1943
Дочь: Яковлева Мариям Гильмутдиновна
Отец ребёнка: Гимадеев Гильмутдин Гимадеевич
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.06.1999