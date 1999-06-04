Гимадеева (Назирова) Камиля Хабировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимадеева (Назирова) Камиля Хабировна

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Место рождения

Сауш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.01.1914

Дата смерти

04.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1914

Отец: Назиров Хабир

Мать: Назирова Шамсниса

Сауш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1943

Дочь: Яковлева Мариям Гильмутдиновна

Отец ребёнка: Гимадеев Гильмутдин Гимадеевич

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.06.1999
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