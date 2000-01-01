Осиф Левонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осиф Левонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1722 г.р.
1761 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1763

Сын: Мирон Осифов

Мать ребёнка: Татьяна Григорова

Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Евмен Осифов

Мать ребёнка: Татьяна Григорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Григорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Григорьева

Место жительства
Неизвестно
деревня Козич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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