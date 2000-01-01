Осиф Левонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1763
Сын: Мирон Осифов
Мать ребёнка: Татьяна Григорова
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Евмен Осифов
Мать ребёнка: Татьяна Григорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Григорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Григорьева
Место жительства
Неизвестно
деревня Козич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно