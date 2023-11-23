Александр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиДо 1777
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Александр Иванович (ок. 1755 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Балабанова Рыбинского уезда1 . Жена его Марфа Неофитовна (1756-?)2 , дочь дьячка Неофита Герасимовича, брак... Показать все
Бракосочетание
09.11.1774
Жена: Марфа Неофитова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Матвей Александров
Мать ребёнка: Марфа Неофитова
Матвей Александрович (1776 — ?) Родился в семье пономаря села Балабанова Рыбинского уезда1 Александра Ивановича. В 1789 году определен в пономаря к церкви того же села2 . В 1796 году рукоположен во ди... Показать все
Смерть
До 1777