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Александр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

До 1777

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1756 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Александр Иванович (ок. 1755 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Балабанова Рыбинского уезда1 . Жена его Марфа Неофитовна (1756-?)2 , дочь дьячка Неофита Герасимовича, брак... Показать все
Бракосочетание
09.11.1774

Жена: Марфа Неофитова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Матвей Александров

Мать ребёнка: Марфа Неофитова

Матвей Александрович (1776 — ?) Родился в семье пономаря села Балабанова Рыбинского уезда1 Александра Ивановича. В 1789 году определен в пономаря к церкви того же села2 . В 1796 году рукоположен во ди... Показать все
Смерть
До 1777

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