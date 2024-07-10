Гришина Ксения Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гришина Ксения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришин Николай Федотьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.12.1880 ст.

Дочь: Горохова (Гришина) Харитина Федотовна

Отец ребёнка: Гришин Федот Емельянович

Дер. Проскуряково Никологорская волость Вязниковский уезд Владимирская область
Фонд 590, оп. 22, д. 83, л. 182, об. 183 ГАВО
Смерть
Неизвестно

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