Гришина Ксения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гришин Николай Федотьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.12.1880 ст.
Дочь: Горохова (Гришина) Харитина Федотовна
Отец ребёнка: Гришин Федот Емельянович
Дер. Проскуряково Никологорская волость Вязниковский уезд Владимирская область
Фонд 590, оп. 22, д. 83, л. 182, об. 183 ГАВО
Смерть
Неизвестно