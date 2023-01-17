Чичкин Михаил Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чичкин Михаил Мартынович

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Место рождения

Левино, Медынский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1872

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Левино, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Чичкин Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

В одном из документов указан следующий населенный пункт: с. Евтеевка Николаевского уезда Самарской губернии. Однако такого села нет, имеет место быть ошибка при записи.
Смерть
Около 1872
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