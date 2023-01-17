Чичкин Михаил Мартынович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: не указана
В одном из документов указан следующий населенный пункт: с. Евтеевка Николаевского уезда Самарской губернии. Однако такого села нет, имеет место быть ошибка при записи.
Смерть
Около 1872