Литвинова (Окладнова) Ксения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
27.03.1907 ст.
Степан Васильевич Гилев
Восприемник
16.09.1907 ст.
Дмитрий Тимофеевич Плотников
Бракосочетание
03.02.1908 ст.
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно