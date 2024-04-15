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Демененко Никон Филиппович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

21.03.1895 ст.

Дата смерти

08.08.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1895 ст.

Отец: Демененко Филипп Прокопьевич

Мать: Демененко Марфа Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31Z-M?i=966&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
22.03.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
08.08.1895 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRS6?i=41&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
09.08.1895 ст.
на отведенном кладбище
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