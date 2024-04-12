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Володин Фома Варфоломеевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Сергеев Варфоломей Яковлевич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Володин Андрей Фомич

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Володин Семен Фомич

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Даньшева Мавра Володина

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Володин Павел Фомич

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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