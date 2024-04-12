Володин Фома Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Сергеев Варфоломей Яковлевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Володин Андрей Фомич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1811
Сын: Володин Семен Фомич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Даньшева Мавра Володина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1826
Сын: Володин Павел Фомич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно