Недорубов Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1950
Дата смерти07.03.2013
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1950
Отец: Недорубов Владимир
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1978
Сын: Недорубов Денис Викторович
Мать ребёнка: Недорубова Лариса Николаевна
Рождение ребёнка
21.05.1981
Дочь: Недорубова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Недорубова Лариса Николаевна
Смерть
07.03.2013
Саратов, город Саратов, Саратовская область