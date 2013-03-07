Недорубов Виктор Владимирович 10.11.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Недорубов Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1950

Дата смерти

07.03.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1950

Отец: Недорубов Владимир

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недорубова Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
27.11.1978

Сын: Недорубов Денис Викторович

Мать ребёнка: Недорубова Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
21.05.1981

Дочь: Недорубова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Недорубова Лариса Николаевна

Смерть
07.03.2013
Саратов, город Саратов, Саратовская область

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