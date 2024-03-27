Мурясов Сабир Басырович
Место рожденияд.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Дата рождения20.09.1956
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1956
д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Одесса, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1989
г.Одесса, РСФСР
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
д.Амирово Стерлибашевского района БАССР