Рюмкова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюмкова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1981 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рюмкова) Арина

Отец ребёнка: Рюмков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рюмков Владимир

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рюмков Владимир

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