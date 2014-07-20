Боброва (Баранова) Тамара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоброва (Баранова) Тамара Федоровна

Боброва (Баранова) Тамара Федоровна

avatar

Место рождения

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

08.08.1939

Дата смерти

20.07.2014

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.04.1960

Дочь: Наталья Васильевна Черная

Отец ребёнка: Бобров Василий Гаврилович

Бракосочетание
08.05.1960

Муж: Бобров Василий Гаврилович

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.07.1963

Сын: Бобров Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Бобров Василий Гаврилович

Смерть
20.07.2014
Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close