Боброва (Баранова) Тамара Федоровна
Место рождения
Дата рождения08.08.1939
Дата смерти20.07.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1960
Дочь: Наталья Васильевна Черная
Отец ребёнка: Бобров Василий Гаврилович
Бракосочетание
08.05.1960
Рождение ребёнка
03.07.1963
Сын: Бобров Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Бобров Василий Гаврилович
Смерть
20.07.2014