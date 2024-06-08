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Тимин Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1658

Сын: Тимин Альберт Алексеевич

Мать ребёнка: Тимина (Кугергина) Нина Николаевна

Рождение
1929

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1955

Сын: Тимин Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Тимина (Кугергина) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
17.03.1961

Дочь: Тимина Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Тимина (Кугергина) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
12.03.1965

Дочь: Тимина Алевтина Алексеевна

Мать ребёнка: Тимина (Кугергина) Нина Николаевна

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