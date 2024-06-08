Тимин Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1658
Мать ребёнка: Тимина (Кугергина) Нина Николаевна
Рождение
1929
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1955
Мать ребёнка: Тимина (Кугергина) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
17.03.1961
Дочь: Тимина Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Тимина (Кугергина) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
12.03.1965
Дочь: Тимина Алевтина Алексеевна
Мать ребёнка: Тимина (Кугергина) Нина Николаевна