Корноухова (Мохонова (по первому мужу) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1885
Дочь: Мурыгина (дев.Корноухова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Корноухов Михаил Яковлевич
Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно