Корноухова (Мохонова (по первому мужу) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова (Мохонова (по первому мужу) Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
21.02.1885

Дочь: Мурыгина (дев.Корноухова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Корноухов Михаил Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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