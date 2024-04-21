Каппушев Казбек Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каппушев Казбек Ибрагимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каппушев Ибрагим

Мать: Шаханова Супият Таукановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каппушева Аишат Исхаковна

Мать ребёнка: Эркенова Светлана Юнусовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эркенова Светлана Юнусовна

Рождение ребёнка
?.01.1997

Сын: Каппушев Науруз Исхаковна

Мать ребёнка: Эркенова Светлана Юнусовна

Рождение ребёнка
?.07.1999

Дочь: Каппушева Аминат Исхаковна

Мать ребёнка: Эркенова Светлана Юнусовна

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