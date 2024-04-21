Каппушев Казбек Ибрагимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каппушев Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каппушева Аишат Исхаковна
Мать ребёнка: Эркенова Светлана Юнусовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.01.1997
Сын: Каппушев Науруз Исхаковна
Мать ребёнка: Эркенова Светлана Юнусовна
Рождение ребёнка
?.07.1999
Дочь: Каппушева Аминат Исхаковна
Мать ребёнка: Эркенова Светлана Юнусовна