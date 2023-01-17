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Катышев Агап Иванович

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Место рождения

Гаврилово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.10.1922

Дата смерти

24.11.1992

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1922

Отец: Катышев Иван Агапович

Мать: Катышева Акулина Дмитриевна

Гаврилово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.04.1951

Сын: Катышев Дмитрий Агапович

Мать ребёнка: Катышева Галина Яковлевна

Рождение ребёнка
24.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катышева Галина Яковлевна

Рождение ребёнка
18.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катышева Галина Яковлевна

Рождение ребёнка
19.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катышева Галина Яковлевна

Нововаршавка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
Смерть
24.11.1992
Нововаршавка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
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