Катышев Агап Иванович
Место рождения
Дата рождения28.10.1922
Дата смерти24.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1922
Отец: Катышев Иван Агапович
Рождение ребёнка
10.04.1951
Мать ребёнка: Катышева Галина Яковлевна
Рождение ребёнка
24.08.1952
Рождение ребёнка
18.02.1956
Рождение ребёнка
19.08.1960
Смерть
24.11.1992