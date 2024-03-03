Иванова Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Юлия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1896

Дата смерти

27.04.1946

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1896

Отец: Деревнин Иван

Мать: Деревнина Мария

Рождение ребёнка
23.02.1925

Дочь: Полякова Эмма Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.07.1928

Дочь: Стрельникова (Иванова) Муза Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович

Смерть
27.04.1946

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