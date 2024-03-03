Иванова Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1896
Дата смерти27.04.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1896
Отец: Деревнин Иван
Мать: Деревнина Мария
Рождение ребёнка
23.02.1925
Дочь: Полякова Эмма Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.07.1928
Дочь: Стрельникова (Иванова) Муза Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович
Смерть
27.04.1946