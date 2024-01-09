Квач (Махновская) Надежда Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квач (Махновская) Надежда Фёдоровна

Место рождения

Пирятинский уезд, Полтавская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1880

Отец: Махновский Фёдор Логгинович

Мать: (Тужик) Елена Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квач Стефан Евфимиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квач Стефан Евфимиевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Квач) Василиса Степановна

Отец ребёнка: Квач Стефан Евфимиевич

Меченки, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.11.1904

Дочь: (Квач) Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Квач Стефан Евфимиевич

Рождение ребёнка
08.07.1907

Дочь: (Квач) Ольга Стефановна

Отец ребёнка: Квач Стефан Евфимиевич

Рождение ребёнка
24.07.1915

Дочь: (Квач) Анна Стефановна

Отец ребёнка: Квач Стефан Евфимиевич

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.03.1922

Дочь: (Квач) Татьяна Стефановна

Отец ребёнка: Квач Стефан Евфимиевич

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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