Покровский Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровский Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.?

Отец: Дегтярев Василий

Мать: Дегтярева Надежда

Рождение ребёнка
30.01.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Покровская Екатерина Борисовна

Рождение ребёнка
?.12.2013

Дочь: Покровская Анна Андреевна

Мать ребёнка: Покровская Екатерина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Анастасия

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