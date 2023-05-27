Покровский Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.?
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.?
Отец: Дегтярев Василий
Мать: Дегтярева Надежда
Рождение ребёнка
30.01.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Покровская Екатерина Борисовна
Рождение ребёнка
?.12.2013
Дочь: Покровская Анна Андреевна
Мать ребёнка: Покровская Екатерина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Анастасия