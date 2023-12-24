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Сударева Василиса Александровна
Сударева Василиса Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2012
Пол
Женский
Отец
Сударев Александр Васильевич
1980 г.р.
Мать
Сударева Анна Викторовна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2012
Отец:
Сударев Александр Васильевич
Мать:
Сударева Анна Викторовна
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