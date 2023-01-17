Салмыксова (Пялькина) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Пялькин Пётр
Мать: Пялькина Прасковья
Рождение ребёнка
1909
Сын: Салмыксов Фёдор Сергеевич
Отец ребёнка: Салмыксов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
17.06.1912
Дочь: Салмыксова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Салмыксов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
22.09.1913
Дочь: Салмыксова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Салмыксов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
19.09.1918
Дочь: Салмыксова Ефросинья Сергеевна
Отец ребёнка: Салмыксов Сергей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно