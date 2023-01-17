Салмыксова (Пялькина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салмыксова (Пялькина) Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Пялькин Пётр

Мать: Пялькина Прасковья

Рождение ребёнка
1909

Сын: Салмыксов Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Салмыксов Сергей Никифорович

Пичевка, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
17.06.1912

Дочь: Салмыксова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Салмыксов Сергей Никифорович

Пичевка, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
22.09.1913

Дочь: Салмыксова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Салмыксов Сергей Никифорович

Пичевка, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
19.09.1918

Дочь: Салмыксова Ефросинья Сергеевна

Отец ребёнка: Салмыксов Сергей Никифорович

Пичевка, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салмыксов Сергей Никифорович

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