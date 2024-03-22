Синцова (Копычева) Марья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова (Копычева) Марья Григорьевна

Место рождения

У речки Тюжки, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1722

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

У речки Тюжки, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1748

Сын: Синцов Роман Радионович

Отец ребёнка: Синцов Радион Григорьевич

У речки Тюжки, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ерёмина Евдокия Радионова

Отец ребёнка: Синцов Радион Григорьевич

У речки Тюжки, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Дарья Радионова

Отец ребёнка: Синцов Радион Григорьевич

У речки Тюжки, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Анна Радионова

Отец ребёнка: Синцов Радион Григорьевич

У речки Тюжки, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна Радионова

Отец ребёнка: Синцов Радион Григорьевич

У речки Тюжки, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Параскева Радионова

Отец ребёнка: Синцов Радион Григорьевич

У речки Тюжки, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Анна Радионова

Отец ребёнка: Синцов Радион Григорьевич

У речки Тюжки, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Радион Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
У речки Тюжки, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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