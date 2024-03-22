Синцова (Копычева) Марья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Синцов Радион Григорьевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ерёмина Евдокия Радионова
Отец ребёнка: Синцов Радион Григорьевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Дарья Радионова
Отец ребёнка: Синцов Радион Григорьевич
Рождение ребёнка
1753
Рождение ребёнка
1755
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Параскева Радионова
Отец ребёнка: Синцов Радион Григорьевич
Рождение ребёнка
1759
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763