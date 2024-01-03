Болдырев Геннадий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев Геннадий Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1991 г.р.

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мушковатово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.03.1991

Дочь: Костюшко (Болдырева) Екатерина Геннадьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
28.08.1992

Жена: скрыто настройками приватности

Мушковатово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

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