Болдырев Геннадий Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.1991
Дочь: Костюшко (Болдырева) Екатерина Геннадьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
28.08.1992
Жена: скрыто настройками приватности