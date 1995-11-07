Анчербак Олег Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анчербак Олег Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1995

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1995

Отец: Анчербак Пётр Иванович

Мать: Анчербак Светлана Николаевна

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