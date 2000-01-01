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Ефимов Федул Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Ефимов Василий Кондратьевич

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Анна Федуловна

Мать ребёнка: Ефимова Мария Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Надежда Федуловна

Мать ребёнка: Ефимова Мария Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Ксения Федуловна

Мать ребёнка: Ефимова Мария Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Александр Федулович

Мать ребёнка: Ефимова Мария Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Сидор Федулович

Мать ребёнка: Ефимова Мария Макаровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1982
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