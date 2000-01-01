Ефимов Федул Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1982
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Ефимов Василий Кондратьевич
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Анна Федуловна
Мать ребёнка: Ефимова Мария Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Надежда Федуловна
Мать ребёнка: Ефимова Мария Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Ксения Федуловна
Мать ребёнка: Ефимова Мария Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Александр Федулович
Мать ребёнка: Ефимова Мария Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефимова Мария Макаровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1982