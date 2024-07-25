Осадчий Федот
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1907
Дата смерти28.06.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1907
Отец: Осадчий Захар
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осадчая Александра
Рождение ребёнка
21.08.1936
Сын: Осадчий Геннадий
Мать ребёнка: Осадчая Александра
Синельниково, Днепропетровской обл.
Рождение ребёнка
28.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осадчая Александра
Смерть
28.06.1969
Джанкой
Причина смерти: Heart attack
Похороны
Неизвестно
Джанкой