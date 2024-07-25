Осадчий Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчий Федот

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1907

Дата смерти

28.06.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1907 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1907

Отец: Осадчий Захар

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осадчая Александра

Рождение ребёнка
21.08.1936

Сын: Осадчий Геннадий

Мать ребёнка: Осадчая Александра

Синельниково, Днепропетровской обл.
Рождение ребёнка
28.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осадчая Александра

Смерть
28.06.1969
Джанкой
Причина смерти: Heart attack
Похороны
Неизвестно
Джанкой

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